На Волыни в ДТП травмировались три подростка: полиция выясняет обстоятельства аварии

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В понедельник, 7 июля, в селе Хотешев Камень-Каширского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла SHINERAY

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 17-летний водитель не справился с управлением на грунтовой дороге и упал вместе с двумя несовершеннолетними пассажирами.

В результате падения все трое получили телесные повреждения. Их госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Полиция проводит предварительное расследование и выясняет все обстоятельства аварии.

Напомним, в Черкащине двое подростков-мотоциклистов попали в ДТП. В результате столкновения оба водителя получили травмы разной степени тяжести.