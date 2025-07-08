На Волыни в ДТП травмировались три подростка: полиция выясняет обстоятельства аварии
В понедельник, 7 июля, в селе Хотешев Камень-Каширского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла SHINERAY
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 17-летний водитель не справился с управлением на грунтовой дороге и упал вместе с двумя несовершеннолетними пассажирами.
В результате падения все трое получили телесные повреждения. Их госпитализировали.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Полиция проводит предварительное расследование и выясняет все обстоятельства аварии.
Напомним, в Черкащине двое подростков-мотоциклистов попали в ДТП. В результате столкновения оба водителя получили травмы разной степени тяжести.
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