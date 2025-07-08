На Київщині службове авто поліції потрапило в ДТП: патрульних госпіталізували

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Аварія сталася у неділю, 6 липня, в селищі Калита Броварського району. Внаслідок ДТП постраждали двоє поліцейських

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 11:20 на перехресті легковик Dacia зіткнувся зі службовим автомобілем патрульної поліції. Через удар автівка перекинулася на дах.

"Внаслідок ДТП постраждало двоє поліцейських, їх госпіталізовано", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває слідство.