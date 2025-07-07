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07 липня 2025, 17:23

Смертельна ДТП на Полтавщині: водія знайшли без ознак життя

07 липня 2025, 17:23
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Фото: Нацполіція
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У Полтавський області сталась смертельна аварія. Зіткнулись два авто, за кермом одного з них був 90-річний пенсіонер

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 7 липня близько 11 години поблизу перехрестя вулиць Чумацький Шлях на Шевченка у Полтаві. Попередньо, 90-річний водій ВАЗ зіткнувся з 37-річною жінкою за кермом RENAULT.

Після ДТП чоловіка виявили без ознак життя. Судово-медична експертиза встановлює причину смерті. Стан жінки уточнюють.

"За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині 49-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся, опинившись у водоймі. Внаслідок ДТП чоловік загинув.

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