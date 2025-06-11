Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Волині судили чоловіка, який збив на смерть велосипедиста в Нововолинську. 35-річного водія засудили до покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.

Аварія сталась 2 січня 2019 року. Тоді чоловік керував автомобілем Peugeot Partner. Він перевищив швидкість та наїхав на велосипедиста. 78-річний велосипедист загинув. Водій втік з місця аварії, залишивши потерпілого без допомоги.

Нагадаємо, раніше сталась смертельна ДТП на Вінниччині. Загинув 18-річний водій. При цьому його 17-річний пасажир отримав травми, його госпіталізували медики.