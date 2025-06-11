Збив на смерть та кинув на дорозі: на Волині судили водія, який збив 75-річного велосипедиста
На Волині отримав вирок водій, який спричинив смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинув 75-річний чоловік
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
На Волині судили чоловіка, який збив на смерть велосипедиста в Нововолинську. 35-річного водія засудили до покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.
Аварія сталась 2 січня 2019 року. Тоді чоловік керував автомобілем Peugeot Partner. Він перевищив швидкість та наїхав на велосипедиста. 78-річний велосипедист загинув. Водій втік з місця аварії, залишивши потерпілого без допомоги.
Нагадаємо, раніше сталась смертельна ДТП на Вінниччині. Загинув 18-річний водій. При цьому його 17-річний пасажир отримав травми, його госпіталізували медики.