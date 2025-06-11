На Тернопільщині у ДТП постраждали троє неповнолітніх

фото: Національна поліція

У Тернопільській області знову сталась ДТП за участю неповнолітніх водіїв, які керували мотоциклом та скутером

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У ніч на 10 червня до поліції надійшло повідомлення від лікарів бригади екстреної медичної допомоги про те, що до лікарні з численними травмами потрапило троє дітей. Усі вони отримали ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Правоохоронці встановили, що 14-річний житель області керував скутером Tact і, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся із мотоциклом Lifan. Водій даного мототранспорту - хлопець 2009 року народження.

В результаті до лікарні з тілесними ушкодженнями потрапив водій скутера та його 16-річний пасажир, а також кермувальник мотоцикла.

Нагадаємо, на Тернопільщині нетвереза водійка, яка вчинила ДТП, намагалася відкупитися від поліцейських.