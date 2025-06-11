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11 июня 2025, 23:20

Сбил насмерть и бросил на дороге: на Волыни судили водителя, сбившего 75-летнего велосипедиста

11 июня 2025, 23:20
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Фото: Нацполиция
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На Волыни получил приговор водитель, повлекший смертельное ДТП. В результате аварии погиб 75-летний мужчина

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

На Волыни судили мужчину, сбившего насмерть велосипедиста в Нововолынске. 35-летний водитель приговорен к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с лишением на три года права управлять транспортными средствами.

Авария произошла 2 января 2019 года. Тогда мужчина управлял автомобилем Peugeot Partner. Он превысил скорость и наехал на велосипедиста. 78-летний велосипедист погиб. Водитель скрылся с места аварии, оставив пострадавшего без помощи.

Напомним, ранее произошло смертельное ДТП в Винницкой области. Погиб 18-летний водитель. При этом его 17-летний пассажир получил травмы, госпитализированы медиками.

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