Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Вранці 8 червня рятувальники ліквідували наслідки смертельної ДТП. Аварія сталась на автошляху с.Красненьке — с.Лиса Гора Іллінецької громади.

Рятувальники деблокували з автомобіля ВАЗ загиблого 18-річного хлопця. 17-річний пасажир був госпіталізований до лікарні у Вінниці.

Причину аварії будуть з'ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті сталась смертельна ДТП. Автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. З автомобіля деблокували двох людей. Одну особу передали медикам. Інша людина, на жаль, загинула на місці.