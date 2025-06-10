Смертельне ДТП на Рівненщині: медики тиждень боролися за життя чоловіка

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В Острозі від отриманих внаслідок ДТП травм у лікарні помер пішохід. Медики тиждень боролися за життя 70-річного чоловіка, однак учора, 9 червня, він помер

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці розповіли, що автопригода сталася 2 червня, близько опівночі на проспекті Незалежності.

24-річний житель Здовбицької тергромади, водій автомобіля "BMW 520і" допустив наїзд на 70-річного острожанина, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.

Керманич із місця події втік, однак через кілька годин правоохоронцям вдалося його розшукати.

Пенсіонера із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, однак через сім діб він помер. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 9 червня на Кіровоградщині зіткнулись дві автівки на трасі. Внаслідок аварії загинули люди.