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У Сумах сталась ДТП з тролейбусом. Госпіталізували 55-річного чоловіка

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

Аварія сталась у Сумах 2 червня на вулиці Героїв Крут. 55-річний водій тролейбуса допустив наїзд на 73-річного пішохода. Внаслідок ДТП потерпілий отримав травми та був госпіталізований.

"Обставини аварії встановлюються в межах відкритого кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", -повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині сталась аварія з мотоциклом. Водій двоколісного збив пішоходів. 22-річна жінка та 3-річна дівчинка переходили дорогу. Потерпілих госпіталізували.