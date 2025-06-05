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05 июня 2025, 18:55

Сел пьяным на поломанный мотоицкл: на Волыни судили молодого водителя по ДТП

05 июня 2025, 18:55
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На Волыни водителя вынесли приговор за нарушение ПДД, которое привело к ДТП. Известно, что в результате аварии пострадал человек

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

22-летний житель села Рудня признан виновным в нарушении правил дорожного движения в пьяном состоянии. При этом на момент аварии водитель не имел права управлять транспортными средствами соответствующей категории. Его приговорили к лишению свободы на три года.

Сама авария произошла осенью 2024 года. Тогда нетрезвый 22-летний водитель управлял технически неисправным мотоциклом "Днепр-11". На автодороге в селе Жидичин он не справился с управлением и столкнулся с ограждением. В результате аварии пассажир мотоцикла получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму.

Напомним, ранее на Волыни осудили мотоциклиста за смертельное ДТП. В пьяном виде он ехал на мотоцикле Forte, и столкнулся с придорожным деревом. В результате аварии 24-летний пассажир погиб.

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