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На Волині вирок отримав молодий мотоцикліст. Він без прав та у п'яному стані сів за кермо та допустив смертельну аварію

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Волині суд визнав 22-річного жителя винним у порушенні ПДР в стані алкогольного сп'яніння. Це призвело до смертельної ДТП. Суд призначив йому покарання у виді п'яти років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк сім років.

Сама аварія сталась влітку 2023 року, коли нетверезий водій мотоцикла Forte на автодорозі в селі Підбереззя не впорався з керуванням та зіткнувся з придорожнім деревом. Внаслідок аварії загинув 24-річний пасажир.

Відомо, що пасажир їхав без шолома. При цьому водій на той час не мав права керувати транспортними засобами будь-якої категорії.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловіку загрожує ув'язнення за смертельну ДТП у п'яному стані. 55-річний водій не впорався з керуванням, автомобіль з’їхав з проїзної частини та зіткнувся з цегляним парканом, а потім – з деревом. Внаслідок аварії загинула 49-річна пасажирка.