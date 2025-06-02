Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 1 червня близько 19:40 в місті Зінькові Полтавського району. Попередньо, автомобіль ВАЗ 2107, за кермом якого була 36-річна жінка, зіткнувся велосипедом. Внаслідок аварії 75-річна велосипедистка була госпіталізована з травмами.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Волині судили водія, який у п'яному стані допустив ДТП. Відомо, що він виїхав на смугу зустрічного руху та з'їхав у кювет, де авто зіткнулося із бетонною спорудою. Внаслідок аварії загинув 49-річний чоловік, який був його пасажиром.