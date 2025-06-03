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03 июня 2025, 00:15

Водитель пьяный, пассажир без шлема: на Волыни осудили мотоциклиста за смертельное ДТП

03 июня 2025, 00:15
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На Волыни приговор получил молодой мотоциклист. Он без прав и в пьяном состоянии сел за руль и допустил смертельную аварию

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

На Волыни суд признал 22-летнего жителя виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Это привело к смертельному ДТП. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Сама авария произошла летом 2023 года, когда нетрезвый водитель мотоцикла Forte на автодороге в селе Подберезье не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом. В результате аварии погиб 24-летний пассажир.

Известно, что пассажир уезжал без шлема. При этом водитель того времени не имел права управлять транспортными средствами какой-либо категории.

Напомним, в Житомирской области мужчине грозит заключение за смертельное ДТП в пьяном состоянии. 55-летний водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и столкнулся с кирпичным забором, а затем с деревом. В результате аварии погибла 49-летняя пассажирка.

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