На Одещині поліцейські розслідують обставини ДТП за участі двох автомобілів та мотоцикла
Аварія сталася 30 травня ввечері на автодорозі сполученням Одеса – Чорноморськ, поблизу населеного пункту Сухий Лиман
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля Porsche, рухаючись у напрямку Одеси, виїхав на смугу зустрічного руху, створивши аварійну ситуацію, внаслідок якої сталося зіткнення автомобіля Nissan та мотоцикла, що рухалися один за одним йому назустріч.
Унаслідок ДТП травмувався 48-річний водій мотоцикла. Потерпілого каретою швидкої допомоги було доставлено до медичного закладу.
Всі обставини події встановлюються. Слідство триває.
Нагадаємо, поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждали двоє людей.
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