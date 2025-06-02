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02 червня 2025, 17:19

На Одещині поліцейські розслідують обставини ДТП за участі двох автомобілів та мотоцикла

02 червня 2025, 17:19
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фото: freepik.com
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Аварія сталася 30 травня ввечері на автодорозі сполученням Одеса – Чорноморськ, поблизу населеного пункту Сухий Лиман

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Porsche, рухаючись у напрямку Одеси, виїхав на смугу зустрічного руху, створивши аварійну ситуацію, внаслідок якої сталося зіткнення автомобіля Nissan та мотоцикла, що рухалися один за одним йому назустріч.

Унаслідок ДТП травмувався 48-річний водій мотоцикла. Потерпілого каретою швидкої допомоги було доставлено до медичного закладу.

Всі обставини події встановлюються. Слідство триває.

Нагадаємо, поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждали двоє людей.

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