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30 мая 2025, 14:10

Сел пьяным за руль и попал в аварию: на Волыни получил приговор водитель за смертельное ДТП

30 мая 2025, 14:10
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Фото: Нацполиция
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На Волыни водителя судили по ДТП, в котором погиб пассажир. Известно, что к моменту аварии водитель был в пьяном состоянии

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым 55-летний житель села Залесоче признан виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшего смерть человека. Водитель назначен наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 5 лет.

Сама авария произошла весной прошлого года. Водитель Volkswagen Passat в пьяном состоянии ехал по автодороге вблизи поселка Гремячее Луцкого района и не справился с управлением. Поэтому он выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, где автомобиль столкнулся с бетонным сооружением.

В результате ДТП трое пассажиров авто получили травмы, а другой (мужчина 49 лет) - погиб.

Напомним, ранее в Хмельницкой области водителя объявили о подозрении и отправили под стражу за ДТП. В пьяном состоянии он сбил двух пешеходов, один из которых – 49-летний местный житель – скончался на месте. Другой, 44-летний мужчина, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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