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27 травня 2025, 09:44

На Хмельниччині п'яний водій на смерть збив людину та втік

27 травня 2025, 09:44
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фото: Національна поліція
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У Хмельницькій області слідчі повідомили про підозру 28-річному водієві, який у стані алкогольного сп'яніння збив на смерть людину та втік із місця події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася вночі 23 травня в селищі Білогір'я Шепетівського району.

Водій легковика Chery Amulet збив двох пішоходів, один із яких – 49-річний місцевий житель – помер на місці. Інший, 44-річний чоловік, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Водій утік із місця події. Поліцейські знайшли його автомобіль за уламками, встановили номерний знак та маршрут руху, і затримали.

Медичне освідчення показало, що рівень алкоголю в його крові перевищував допустиму норму у 8 разів.

Чоловікові оголосили підозру. Наразі суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, на Житомирщині водій у стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. На жаль, його пасажир загинув на місці.

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