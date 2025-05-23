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23 травня 2025, 11:04

У Луцьку чоловіка затримали працівники ТЦК – згодом його знайшли мертвим у Миколаєві

23 травня 2025, 11:04
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фото: скриншот із відео
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Чоловіка з Волині Володимира Гладунця, якого наприкінці березня затримали представники територіального центру комплектування у Луцьку, через тиждень виявили мертвим у річці в Миколаєві

Про це повідомила його дружина Руслана Гладунець у сюжеті телеканалу "Аверс", передає RegioNews.

За її словами, після затримання 2 квітня чоловіка відправили до Житомира на медичне обстеження, згодом — на полігон у Рівненській області, а пізніше — на навчання до Миколаєва.

Спочатку вони регулярно спілкувалися телефоном. Але вже наступного ранку він подзвонив до дружини і плутався в реальності — казав, що перебуває вдома на Волині

Рідні забили на сполох. Поліція знайшла чоловіка в дивному стані: чисто одягнений, з документами, але дезорієнтований. Дружина просила доправити його до лікарні, проте Володимира передали до Військової служби правопорядку (ВСП) у Миколаєві.

Як повідомили рідним, його мали направити до частини А-2407. Але в ніч на 4 квітня, за версією ВСП, Володимир разом із іншим військовим "самовільно залишив місце служби" — нібито втік із села Підгайці Кіровоградської області.

Згодом Гладунця виявили знову — босого, брудного, без документів, у чужому приміщенні. Його тимчасово доправили до психіатричної лікарні, але госпіталізацію не оформили. Рідні приїхали до закладу, та чоловіка там вже не було — він залишився без нагляду у фоє лікарні, звідки, ймовірно, самостійно пішов.

Очевидці стверджують, що бачили його на заправці — змарнілого, він був у землі. За кілька днів тіло Володимира знайшли у річці на причалі водної станції в Миколаєві.

Поліція заявила, що ознак насильницької смерті не виявлено, але обставини загибелі залишаються незрозумілими.

Рідні наполягають на детальному розслідуванні, адже вважають, що Володимир потребував допомоги, а не був належно захищений жодною зі служб.

Нагадаємо, в Ужгороді чоловік після візиту до ТЦК потрапив у реанімацію.

Раніше у Львові ветеран Національної гвардії України заявив про напад працівників ТЦК. За словами чоловіка, його затягнули в бус і били.

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