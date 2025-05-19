Затягнули в бус і били: у Львові ветеран заявив про напад працівників ТЦК

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У Львові розгортається скандал довкола заяви ветерана Національної гвардії України про неправомірні дії з боку працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про інцидент повідомив сам потерпілий у відеозверненні, яке поширилось у соцмережах, передає RegioNews.

За словами чоловіка, 16 травня його зупинив мікроавтобус з п'ятьма особами у формі, які представилися як співробітники Сихівського ТЦК.

Без пояснень його побили, затягнули до авто, де продовжували наносити удари, після чого повозили містом і викинули на вулицю.

Заявник вказує, що нещодавно звільнився зі служби у Національній гвардії за станом здоров'я.

Львівський обласний ТЦК уже відреагував на ситуацію, повідомивши про внутрішню перевірку.

"Наразі з'ясовуються обставини інциденту. Перевіряємо, хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду", – йдеться в офіційній заяві.

У разі підтвердження фактів, військові обіцяють притягнути винних до відповідальності згідно із законодавством. "Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванні усіх подробиць", — додали в центрі.

Нагадаємо, це не перший інцидент пов'язаний зі співробітниками ТЦК. Днями у Харкові чоловік вистрибнув із вікна будівлі ТЦК. Поліція з'ясовує обставини смерті.

Також у Харкові працівник ТЦК побив вчителя "Захисту Вітчизни", який мав бронь. Побиття освітянина розслідується як "хуліганство".