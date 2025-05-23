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23 травня 2025, 08:03

У Харкові судитимуть працівника ТЦК, який вдарив вчителя під час перевірки документів

23 травня 2025, 08:03
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фото: прокуратура
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До суду скерували обвинувальний акт стосовно військовослужбовця – працівника одного з ТЦК та СП у Харкові – за фактом хуліганства

Про це повідомила Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, інформує RegioNews.

Обвинувачений виконував свої службові обов’язки й під час перевірки документів вступив у словесний конфлікт із цивільним.

"Надалі, бажаючи продемонструвати власну значущість і діючи безпідставно, з хуліганських спонукань із проявом особливої зухвалості, умисно завдав потерпілому тілесних ушкоджень", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловікові загрожує штраф або пробаційний нагляд на строк до пʼяти років, або обмеження волі на той самий термін.

Нагадаємо, інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних.

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Харків ТЦК Побиття суд перевірка документів вчитель
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