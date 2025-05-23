19:22  22 травня
В Ужгороді чоловік після візиту до ТЦК потрапив у реанімацію: з'явилося відео
09:43  22 травня
На Полтавщині 28-річний чоловік постане перед судом за жорстоке вбивство дитини
12:01  22 травня
На Тернопільщині перекинулась маршрутка з пасажирами: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
23 травня 2025, 05:05

На Чернігівщині водій збив поліцейського, рятуючи друга від мобілізації

23 травня 2025, 05:05
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Чернігівському районі поліція затримала 27-річного чоловіка, який скоїв наїзд на поліцейського, намагаючись допомогти товаришу уникнути відповідальності за ухилення від мобілізації. Постраждалий патрульний отримав тілесні ушкодження. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

Інцидент стався в ніч на 22 травня. Патрульна поліція зупинила автомобіль Volkswagen за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки виявилося, що водій перебуває в розшуку через підозру у порушенні мобілізаційного законодавства.

Намагаючись уникнути затримання, чоловік зателефонував своєму знайомому. Той оперативно прибув на місце події та наїхав автівкою на одного з поліцейських. Правоохоронець отримав травми.

Зловмисника затримали та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

"Зловмиснику загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Досудове розслідування триває", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на блокпосту в Сумах чоловік під час перевірки документів наїхав автомобілем на працівника поліції. Водія, який перебував у розшуку, затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СІЗО поліція авто наїзд Чернігівська область мобілізація травми
На Львівщині дівчина на мотоциклі збила пішохода
22 травня 2025, 11:43
На Київщині 19-річний мотоцикліст травмувався у ДТП
22 травня 2025, 08:39
У Луцьку військовозобов'язаний напав на працівника ТЦК, – ЗМІ
21 травня 2025, 15:46
Всі новини »
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
На Рівненщині викрили масштабну схему незаконного видобутку бурштину зі збитками понад 350 млн грн
23 травня 2025, 06:10
Окупанти продовжують вивозити дітей з Херсонщини до РФ для "перевиховання", – ЦНС
23 травня 2025, 05:40
На Сумщині знищили суббоєприпаси після ворожого обстрілу
23 травня 2025, 04:52
На Буковині в річці Прут виявили тіло невідомої жінки
23 травня 2025, 04:15
Бригада "Помста" знищила бронетехніку та гаубиці росіян на Харківщині
23 травня 2025, 03:40
На Тернопільщині судитимуть ділків за ввезення 14 авто з ЄС під виглядом гуманітарної допомоги
23 травня 2025, 03:05
"Вони дуркують": Андрій Данилко висловився про нову популярність відомого українського співака
23 травня 2025, 02:40
На Хмельниччині відправили за ґрати пару, яка катувала сусідку за чаклунство
23 травня 2025, 02:18
На Буковині затримали двох братів, які переправляли ухилянтів за кордон за 6000 євро
23 травня 2025, 01:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тетяна Даниленко
Максим Жорін
Всі блоги »