На Чернігівщині водій збив поліцейського, рятуючи друга від мобілізації

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У Чернігівському районі поліція затримала 27-річного чоловіка, який скоїв наїзд на поліцейського, намагаючись допомогти товаришу уникнути відповідальності за ухилення від мобілізації. Постраждалий патрульний отримав тілесні ушкодження. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

Інцидент стався в ніч на 22 травня. Патрульна поліція зупинила автомобіль Volkswagen за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки виявилося, що водій перебуває в розшуку через підозру у порушенні мобілізаційного законодавства.

Намагаючись уникнути затримання, чоловік зателефонував своєму знайомому. Той оперативно прибув на місце події та наїхав автівкою на одного з поліцейських. Правоохоронець отримав травми.

Зловмисника затримали та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

"Зловмиснику загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Досудове розслідування триває", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на блокпосту в Сумах чоловік під час перевірки документів наїхав автомобілем на працівника поліції. Водія, який перебував у розшуку, затримали.