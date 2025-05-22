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22 травня 2025, 17:31

Писали про ТЦК у Viber: на Волині отримали термін шість "блогерів"

22 травня 2025, 17:31
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На Волині шість місцевих жителів отримали судовий вирок. Їх судили за перешкоджання діяльності ЗСУ

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У селищі Стара Вижівка Волинської області суд визнав винними шістьох місцевих жителів. Вони в месенджері Viber публікували інформацію про переміщення ТЦК.

У січні 2024 року зловмисники створили спільноту в месенджері. Швидко там зібралось майже 2 900 учасників. У спільноті зловмисник інформували місцевих жителів про місця вручення повісток.

Їм оголосили про підозру за ч. 3 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб. Усі шість обвинувачених визнали провину. На суді всі шість обвинувачених визнали свою провину.

Суд призначив всім о п’ять років позбавлення волі. Однак покарання змінили на умовне, з іспитовим строком один рік.

Надаємо, раніше на Волині судили чотирьох місцевих жителів, які також у соцмережах інформували людей про переміщення ТЦК. Суд замість п’яти років позбавлення волі суд призначив умовний термін із випробувальним строком на два роки.

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