В Луцке мужчину задержали работники ТЦК – впоследствии его нашли мертвым в Николаеве

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Мужчину из Волыни Владимира Гладунца, которого в конце марта задержали представители территориального центра комплектования в Луцке, через неделю обнаружили мертвым в реке в Николаеве

Об этом сообщила его супруга Руслана Гладунец в сюжете телеканала "Аверс", передает RegioNews.

По ее словам, после задержания 2 апреля мужчину отправили в Житомир на медицинское обследование, впоследствии — на полигон в Ровенской области, а позже — на учебу в Николаев.

Сначала они регулярно общались по телефону. Но уже на следующее утро он позвонил к жене и путался в реальности — говорил, что находится дома на Волыни.

Родные забили тревогу. Полиция нашла мужчину в странном состоянии: чисто одет, с документами, но дезориентирован. Жена просила доставить его в больницу, однако Владимира передали в Военную службу правопорядка (ВСП) в Николаеве.

Как сообщили родным, его должны были направить в часть А-2407. Но в ночь на 4 апреля, по версии ВСП, Владимир вместе с другим военным "самовольно покинул место службы" — якобы сбежал из села Подгайцы Кировоградской области.

Впоследствии Гладунца обнаружили снова босого, грязного, без документов, в чужом помещении. Его временно доставили в психбольницу, но госпитализацию не оформили. Родные приехали в заведение, но мужчины там уже не было — он остался без присмотра в фойе больницы, откуда, вероятно, самостоятельно ушел.

Очевидцы утверждают, что видели его на заправке — осунувшегося, он был в земле. Через несколько дней тело Владимира нашли в реке на причале водной станции в Николаеве.

Полиция заявила, что признаков насильственной смерти не выявлено, но обстоятельства гибели остаются непонятными.

Родные настаивают на детальном расследовании, ведь считают, что Владимир нуждался в помощи, а не был защищен ни одной из служб.

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