05:05  23 мая
На Черниговщине водитель сбил полицейского, спасая друга от мобилизации
02:18  23 мая
В Хмельницкой области отправили за решетку пару, которая пытала соседку за колдовство
08:00  23 мая
В горах на Франковщине скончался молодой мужчина
UA | RU
UA | RU
23 мая 2025, 11:04

В Луцке мужчину задержали работники ТЦК – впоследствии его нашли мертвым в Николаеве

23 мая 2025, 11:04
Читайте також українською мовою
фото: скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Мужчину из Волыни Владимира Гладунца, которого в конце марта задержали представители территориального центра комплектования в Луцке, через неделю обнаружили мертвым в реке в Николаеве

Об этом сообщила его супруга Руслана Гладунец в сюжете телеканала "Аверс", передает RegioNews.

По ее словам, после задержания 2 апреля мужчину отправили в Житомир на медицинское обследование, впоследствии — на полигон в Ровенской области, а позже — на учебу в Николаев.

Сначала они регулярно общались по телефону. Но уже на следующее утро он позвонил к жене и путался в реальности — говорил, что находится дома на Волыни.

Родные забили тревогу. Полиция нашла мужчину в странном состоянии: чисто одет, с документами, но дезориентирован. Жена просила доставить его в больницу, однако Владимира передали в Военную службу правопорядка (ВСП) в Николаеве.

Как сообщили родным, его должны были направить в часть А-2407. Но в ночь на 4 апреля, по версии ВСП, Владимир вместе с другим военным "самовольно покинул место службы" — якобы сбежал из села Подгайцы Кировоградской области.

Впоследствии Гладунца обнаружили снова босого, грязного, без документов, в чужом помещении. Его временно доставили в психбольницу, но госпитализацию не оформили. Родные приехали в заведение, но мужчины там уже не было — он остался без присмотра в фойе больницы, откуда, вероятно, самостоятельно ушел.

Очевидцы утверждают, что видели его на заправке — осунувшегося, он был в земле. Через несколько дней тело Владимира нашли в реке на причале водной станции в Николаеве.

Полиция заявила, что признаков насильственной смерти не выявлено, но обстоятельства гибели остаются непонятными.

Родные настаивают на детальном расследовании, ведь считают, что Владимир нуждался в помощи, а не был защищен ни одной из служб.

Напомним, в Ужгороде мужчина после визита в ТЦК попал в реанимацию.

Ранее во Львове ветеран Национальной гвардии Украины заявил о нападении работников ТЦК. По словам мужчины, его затащили в бус и били.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Николаев речка Луцк мобилизация ТЦК психические расстройства
В Харькове будут судить работника ТЦК, ударившего учителя во время проверки документов
23 мая 2025, 08:03
На Черниговщине водитель сбил полицейского, спасая друга от мобилизации
23 мая 2025, 05:05
Писали о ТЦК в Viber: на Волыни получили срок шесть "блоггеров"
22 мая 2025, 17:31
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
В Николаеве в многоэтажке произошел взрыв газа: есть пострадавшие
23 мая 2025, 11:15
В Кировоградской области из реки Сугоклея достали тело мужчины
23 мая 2025, 11:12
В Днепре задержали грабителя, который посреди улицы отобрал у мужчины сумку
23 мая 2025, 10:54
За сутки ВСУ ликвидировали 1050 россиян, — Генштаб
23 мая 2025, 10:50
На Ровенщине в лесу обезвредили боеприпас Второй мировой войны
23 мая 2025, 10:44
В Киеве ночью загорелся пожар на складе: горел автобус и Mercedes
23 мая 2025, 10:27
Оккупанты ударили по поселку на Харьковщине дронами "Герань-2": есть пострадавший
23 мая 2025, 10:20
Россияне атаковали Херсон беспилотниками: ранен мужчина
23 мая 2025, 10:14
Пограничники уничтожили в Сумской области российские беспилотники
23 мая 2025, 10:02
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Максим Жорин
Валерий Чалый
Юрий Бутусов
Все блоги »