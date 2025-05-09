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На Волині винесли вирок чоловіку, який вбив людину. Він зробив це разом з іншою жінкою

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Суд визнав 43-річного чоловіка винним у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного вбивства з особливою жорстокістю. Вбивство він вчинив разом з жінкою, яка раніше вже була засуджена за такий же злочин.

Це сталось восени 2021 року. Тоді нетверезий чоловік разом з судимою раніше жінкою убили 40-річного знайомого. Відомо, що це сталось під час застілля. Вбили чоловіка вони ніжкою від стільця.

Жінка у 2022 році отримала вирок у виді 14 років та 7 місяців позбавлення волі. При цьому її спільник втік до Польщі. Однак у 2023 році його там затримали та повернули в Україну. Тепер і він отримав свій вирок.

Нагадаємо, раніше в Одеській області жінка побила свою доньку, коли та плакала. Попередньо, дитина померла внаслідок удушення. Горе-матері загрожує довічне позбавлення волі.