На Волині чоловік забив свою дружину до смерті через ревнощі
На Волині отримав вирок чоловік, який жорстоко побив свою дружину. Жінка померла від отриманих травм
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
63-річного чоловіка визнали винним у вбивстві дружини. Слідство довело, що нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко побив 59-річну жінку. Відомо, що сварка була через ревнощі. Від отриманих травм жінка померла.
Чоловіка приговорили до 8 років та 6 місяців позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Києві жінка під час сварки вдарила свого чоловіка ножем. При цьому вона не викликала медиків. Вона зателефонувала до поліції лише зранку, коли потерпілий помер.
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