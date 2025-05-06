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На Волині отримав вирок чоловік, який жорстоко побив свою дружину. Жінка померла від отриманих травм

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

63-річного чоловіка визнали винним у вбивстві дружини. Слідство довело, що нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко побив 59-річну жінку. Відомо, що сварка була через ревнощі. Від отриманих травм жінка померла.

Чоловіка приговорили до 8 років та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві жінка під час сварки вдарила свого чоловіка ножем. При цьому вона не викликала медиків. Вона зателефонувала до поліції лише зранку, коли потерпілий помер.