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На Полтавщині поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві. Відомо, що він намагався приховати сліди злочину

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Полтавські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Це 44-річний житель Гребінківської територіальної громади. Його підозрюють у вбивстві знайомого. Поліція вже затримала його та повідомила про підозру.

Артем Солтан, начальник Лубенського райвідділу поліції розповів, що підозрюваний, щоб приховати сліди, зв’язав тіло загиблого, відтягнув подалі від місця злочину, облив легкозаймистою речовиною та підпалив.

Нагадаємо, раніше у Львові чоловік вбив свою матір під час сварки. Він завдав жінці численні удари в область голови та шиї гострим предметом. Жінка померла на місці.