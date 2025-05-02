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Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

51-річна мешканка Дніпровського району столиці звернулась до правоохоронців. Вона сказала, що знайшла у квартирі свого 70-річного чоловіка без ознак життя. Проте коли вона говорила з поліцією, вона була п'яна і плуталась у свідченнях.

Потім правоохоронці з'ясували, що напередодні чоловік і жінка разом випивали алкоголь. Між ними сталась сварка, під час якої жінка вдарила його кухонним ножем у спину. Проте вона не викликала медиків, а лише зранку зателефонувала в поліцію. Тепер їй загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Львові чоловік вбив власну матір. Вони посварились, і він завдав їй численні удари в область голови та шиї гострим предметом, за попередньою інформацією — ножем.