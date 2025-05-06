За вбивство дитини жительці Одещини загрожує довічне увʼязнення

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Жительці Одеського району, яка позбавила життя маленьку донечку, поліцейські повідомили про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася в ніч з 2 на 3 травня. 43-річна місцева жителька звернулася в поліцію із повідомленням про несподівану смерть донечки. Згодом правоохоронці встановили, що мати спричинила тілесні ушкодження дитині, коли та плакала.

Тіло дівчинки слідчі направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, вона померла внаслідок удушення.

Горе-матері загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області зник 14-річний хлопець. Його розшукує поліція.