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09 мая 2025, 19:45

Убили ножкой от стула: на Волыни мужчину судили за жестокое убийство

09 мая 2025, 19:45
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Иллюстративное фото
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На Волыни вынесли приговор мужчине, убившему человека. Он сделал это вместе с другой женщиной

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Суд признал 43-летнего мужчину виновным в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства с особой жестокостью. Убийство он совершил вместе с женщиной, ранее уже осужденной за такое же преступление.

Это произошло осенью 2021 года. Тогда нетрезвый мужчина вместе с судимой ранее женщиной убили 40-летнего знакомого. Известно, что это произошло во время застолья. Убили мужчину они ножкой от стула.

Женщина в 2022 году получила приговор в виде 14 лет и 7 месяцев лишения свободы. При этом ее сообщник бежал в Польшу. Однако в 2023 году его там задержали и вернули в Украину. Теперь он получил свой приговор.

Напомним, ранее в Одесской области женщина избила свою дочь, когда та плакала. Предварительно ребенок умер в результате удушения. Горе-матери грозит пожизненное лишение свободы.

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