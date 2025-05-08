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На Волині судитимуть чоловіка за зґвалтування його співмешканки. Також відомо, що він вдарив жінку

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним уродженцем міста Макіївка Донецької області зґвалтування. Потерпіла — його співмешканка.

За даними слідства, раніше судимий чоловік вдарив ногою 45-річну жінку. Згодом він її зґвалтував. Зараз чоловік перебуває під арештом, а невдовзі він постане перед судом.

Нагадаємо, раніше на Вишгородщині 50-річний чоловік зґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Він скористався моментом, коли матері дитини не було поруч, та вчинив відносно неї дії сексуального характеру.