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На Київщині чоловік отримав вирок за зґвалтування власної доньки. Дівчинці на той момент було лише 9 років

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Броварський міський районний суд визнав 41-річного чоловіка винним за фактами зґвалтування та сексуального насильства малолітньої дитини. Йому призначили покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Сам інцидент стався восени 2023 року. Чоловік увійшов до кімнати своєї 9-річної доньки. Він вирішив скористатися тим, що за ним ніхто не спостерігає, і зґвалтував дитину.

Нагадаємо, раніше в Тернополі судили таксиста, який намагався зґвалтувати 17-річну дівчину. Її врятував лише дзвінок матері, яка чекала на приїзд доньки й почала хвилюватися.