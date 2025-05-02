Зґвалтував власну доньку: на Київщині винесли вирок педофілу
На Київщині чоловік отримав вирок за зґвалтування власної доньки. Дівчинці на той момент було лише 9 років
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Броварський міський районний суд визнав 41-річного чоловіка винним за фактами зґвалтування та сексуального насильства малолітньої дитини. Йому призначили покарання у виді 12 років позбавлення волі.
Сам інцидент стався восени 2023 року. Чоловік увійшов до кімнати своєї 9-річної доньки. Він вирішив скористатися тим, що за ним ніхто не спостерігає, і зґвалтував дитину.
Нагадаємо, раніше в Тернополі судили таксиста, який намагався зґвалтувати 17-річну дівчину. Її врятував лише дзвінок матері, яка чекала на приїзд доньки й почала хвилюватися.
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