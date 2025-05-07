На Київщині чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки

фото: Нацполіція

В одному із сіл на Вишгородщині 50-річний чоловік зґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

Про вчинення злочину повідомила матір дитини. Минулого місяця чоловік перебував із донькою своєї співмешканки в будинку, де проживала родина.

"Скориставшись нагодою усамітнення, зловмисник використав власну перевагу в силі, роздягнув 13-річну дівчинку та всупереч її волі вчинив відносно неї дії сексуального характеру", — йдеться у повідомленні.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині підліток зґвалтував свою 8-річну сестру. Виявилось, що 13-річний хлопець зробив це на прохання товариша, щоб "зняти дорослий контент".