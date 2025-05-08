На Житомирщині затримали втікача, який зґвалтував неповнолітню дівчину

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Під час перевірки дотримання прикордонного режиму військовослужбовці 9-го прикордонного загону виявили чоловіка, який намагався уникнути відповідальності за зґвалтування неповнолітньої особи

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Інцидент стався у потязі сполученням "Коростень – Бережесть", де прикордонники зупинили молодика без жодних документів. Під час спроби встановити особу, пасажир раптово намагався втекти. Проте його швидко наздогнали та затримали.

"Під час подальшої перевірки з’ясувалось, що втікач є жителем міста Овруч та перебуває в розшуку за статеві зносини з неповнолітньою", – йдеться у повідомленні.

Зловмисника передали працівникам Національної поліції для проведення слідчих дій. Окрім цього, на нього також склали адміністративні протоколи за порушення прикордонного законодавства.

Нагадаємо, в одному з сіл на Вишгородщині 50-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки. Фігуранту загрожує до 15 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині підліток зґвалтував свою 8-річну сестру. Виявилось, що 13-річний хлопець зробив це на прохання товариша, щоб "зняти дорослий контент".