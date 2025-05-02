Ґвалтував та розбещував дітей: у Полтаві судитимуть викладача вокалу

фото: прокуратура

До суду скерували обвинувальний акт стосовно викладача вокалу у Полтаві, який ґвалтував своїх учнів

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Чоловік займався репетиторством у себе вдома та в орендованих приміщеннях. Під час приватних уроків він систематично впродовж тривалого часу ґвалтував та примушував фотографуватися без одягу дітей, які приходили на заняття.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили трьох потерпілих.

Зловмиснику загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, викрили репетитора восени 2024 року. Наразі він перебуває під вартою.