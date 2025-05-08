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На Волыни будут судить мужчину за изнасилование его сожительницы. Также известно, что он ударил женщину

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Камень-Каширской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении 35-летним уроженцем города Макеевка Донецкой области изнасилования. Потерпевшая его сожительница.

По данным следствия, ранее судимый мужчина ударил ногой 45-летнюю женщину. Впоследствии он ее изнасиловал. Сейчас мужчина находится под арестом, а вскоре он предстанет перед судом.

Напомним, ранее на Вышгородщине 50-летний мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Он воспользовался моментом, когда матери ребенка не было рядом, и совершил в отношении нее действия сексуального характера.