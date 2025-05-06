На Волыни мужчина забил свою жену до смерти из-за ревности
На Волыни получил приговор мужчина, жестоко избивший свою жену. Женщина скончалась от полученных травм
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
63-летний мужчина признан виновным в убийстве жены. Следствие доказало, что нетрезвый мужчина во время конфликта жестоко избил 59-летнюю женщину. Известно, что ссора была из-за ревности. От полученных травм женщина скончалась.
Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве женщина во время ссоры ударила своего мужа ножом. При этом она не вызвала медиков.
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