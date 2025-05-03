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03 травня 2025, 17:45

На Одещині жінка задушила 9-місячну донечку

03 травня 2025, 17:45
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Фото: Нацполіція
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Жінка повідомила правоохоронцям про смерть дитини сама. Проте поліція з'ясувала, що дитина померла саме через тілесні ушкодження

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Вранці 3 травня 43-річна жителька одного з населених пунктів Яськівської громади повідомила в поліцію про смерть дев’ятимісячної донечки. Вона заявила, що дитина нібито померла несподівано.

Однак поліція з'ясувала, що мати в стані нервового зриву через плач доньки задушила її. Попередньо, смерть настала саме внаслідок удушення. Точну причину встановить судово-медична експертиза.

"Фігурантку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15-ти років або довічним ув’язненням.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині 24-річна мати морила голодом 6-місячне немовля. Вона мала можливість достатньо годувати сина, але він важив у 2,5 раза менше за норму. Зараз дитина під наглядом лікарів, а горе-матері загрожує ув'язнення.

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