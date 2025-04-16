Продавав гранати та набої: на Волині викрили торговця боєприпасами

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У Нововолинську правоохоронці викрили місцевого жителя, який займався збутом боєприпасів. Фігуранту загрожує до семи років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Волинській області, передає RegioNews.

"Правопорушник – раніше судимий 44-річний житель Нововолинська", – йдеться у повідомленні.

Його затримали 14 квітня під час реалізації чергової партії небезпечного "товару". У зловмисника вилучили два корпуси ручних гранат типу Ф-1 та 32 патрони калібру 7,62 мм. Зброю та боєприпаси порушник намагався збути за готівку.

За даними слідства, чоловік уже мав проблеми з законом: він уже не вперше займався торгівлею боєприпасами. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють канал походження боєприпасів та можливих спільників фігуранта. Нині триває досудове розслідування.

Нагадаємо, днями на Закарпатті заблокували ще один канал збуту боєприпасів.