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15 квітня 2025, 02:17

На Волині чоловік підірвав себе гранатою у власному авто

15 квітня 2025, 02:17
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фото: поліція
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Трагедія сталася у неділю, 13 квітня, близько 23:00 у місті Камінь-Каширський Волинської області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В салоні автівки Audi правоохоронці виявили загиблим власника – 35-річного жителя району – із явними вибухово-рваними ранами.

Встановлено, що чоловік покінчив із життям, підірвавши гранату, ймовірно, через особисті проблеми.

Відкрито кримінальне провадження (самогубство та незаконне поводження із боєприпасами). Правоохоронці проводять перевірку.

Нагадаємо, на Одещині повісилася 15-річна дівчина. Мати знайшла її на горищі в зашморгу.

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