Поліцейські викрили двох жителів Одещини у незаконному зберіганні боєприпасів

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Чоловіки зберігали вдома бойові гранати. Їм загрожує до семи років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що двоє жителів районного центру 32-х та 49-ти років незаконно зберігають вдома боєприпаси. Під час обшуків у чоловіків вилучили предмети, схожі на гранати.

"На підставі зібраних доказів ми повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання та зберігання бойових припасів. Згідно з чинним законодавством, правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, на Одещині винесли вирок військовому, який "відбивав" свого брата від поліції лопатою.