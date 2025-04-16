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16 апреля 2025, 01:35

Продавал гранаты и патроны: на Волыни разоблачили торговца боеприпасами

16 апреля 2025, 01:35
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фото: Нацполиция
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В Нововолынске правоохранители разоблачили местного жителя, занимавшегося сбытом боеприпасов. Фигуранту грозит до семи лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Волынской области, передает RegioNews.

"Правонарушитель – ранее судимый 44-летний житель Нововолынска", – говорится в сообщении.

Он был задержан 14 апреля во время реализации очередной партии опасного "товара". У злоумышленника изъяли два корпуса ручных гранат типа Ф-1 и 32 патрона калибра 7,62 мм. Оружие и боеприпасы нарушитель пытался сбыть за наличку.

По данным следствия, у мужчины уже были проблемы с законом: он уже не впервые занимался торговлей боеприпасами. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают канал происхождения боеприпасов и возможных подельников фигуранта. В настоящее время идет досудебное расследование.

Напомним, на днях на Закарпатье заблокировали еще один канал сбыта боеприпасов.

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