На Чернігівщині перекрили канал збуту вибухонебезпечних боєприпасів

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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зловмисницю затримали після документування чергового факту збуту боєприпасів. Під час обшуку в оселі 44-річної фігурантки виявили 3 гранати РГН, понад 500 набоїв до автоматичної зброї, гроші та мобільний телефон.

Усе вилучене направили на експертизу. Зловмисницю затримали, їй оголосили підозру.

Жінці загрожує до 7 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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