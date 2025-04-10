На Закарпатті заблокували ще один канал збуту боєприпасів

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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисника вдалося затримати, коли він передав черговому клієнту "замовлення" – три гранати із запалами та кілька десятків набоїв до автоматичної зброї.

Поліцейські вилучили боєприпаси та скерували на експертизу. Наразі встановлюється їх походження.

Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. За поширення нелегальної зброї 44-річному чоловіку загрожує до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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