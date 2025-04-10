12:39  09 квітня
Суди скасовують 90% штрафів від ТЦК
15:29  09 квітня
З окупованих територій повернули ще шістьох дітей, – ОП
15:57  09 квітня
Завтра в Україні очікуються заморозки, сніг та хуртовини
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2025, 03:20

На Закарпатті заблокували ще один канал збуту боєприпасів

10 квітня 2025, 03:20
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали жителя селища Чинадієво Мукачівського району одразу після збуту клієнту боєприпасів

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисника вдалося затримати, коли він передав черговому клієнту "замовлення" – три гранати із запалами та кілька десятків набоїв до автоматичної зброї.

Поліцейські вилучили боєприпаси та скерували на експертизу. Наразі встановлюється їх походження.

Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. За поширення нелегальної зброї 44-річному чоловіку загрожує до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття торгівля зброєю Боєприпаси збут зброї канал збуту
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
Воїни ССО вибили окупантів із села на передовій
10 квітня 2025, 03:00
Фіктивна ВЛК за 10 тисяч доларів: у Дніпрі затримали організатора схеми
10 квітня 2025, 02:46
В Україні прискорилась інфляція: як подорожчали продукти
10 квітня 2025, 02:30
На Харківщині прикордонники зірвали ворожий штурм, знищивши танк окупантів
10 квітня 2025, 02:15
Перекинувся човен: на Київщині під час риболовлі загинув чоловік
10 квітня 2025, 01:54
Вбивство у гуртожитку: на Дніпропетровщині чоловік до смерті забив сусіда
10 квітня 2025, 01:39
Атака дронів на Київ: виникла пожежа, є руйнування
10 квітня 2025, 01:24
В Рівному рятувальники допомогли медикам дістати арматуру з ноги чоловіка
10 квітня 2025, 01:18
Заплутався в дроті: на кордоні зі Словаччиною затримали чергового втікача
10 квітня 2025, 01:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Олександр Коваленко
Ігор Луценко
Всі блоги »