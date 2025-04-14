Фото: прокуратура

На Волині отримав судовий вирок водій, який спричинив смертельну ДТП. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Жителя Івано-Франківської області визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до смертельного ДТП. 61-річного чоловіка приговорили до покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Сама аварія сталась влітку 2024 року. Водій був за кермом Mercedes Benz, і рухався автодорогою між селами Скобелка та Терешківці Луцького району. Коли він не впорався з керуванням, то виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем ВАЗ.

Внаслідок ДТП 36-річний пасажир авто загинув на місці. 55-річний водій ВАЗ за кілька днів помер в лікарні.

Нагадаємо, раніше сталась смертельна ДТП на Київщині. Водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та влетів в дерево. Внаслідок аварії 37-річний чоловік загинув.