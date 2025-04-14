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ДТП сталася у понеділок, 14 квітня, близько 8:40 в Оболонському районі столиці

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На вулиці Дніпроводській водій маршрутки в'їхав у припарковану вантажівку Mercedes Benz.

Внаслідок ДТП постраждали п’ятеро пасажирів маршрутки віком від 32 до 56 років. Їх з травмами у вигляді переломів кінцівок доставили до лікарень.

Зазначається, що 54-річний водій пасажирського транспорту, попередньо, був тверезим.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 11 квітня на Київщині легковик розбився вщент, врізавшись в дерево. Водій загинув на місці до приїзду медиків.