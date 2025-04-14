На Житомирщині жінка загинула, врізавшись на возі в електроопору

У неділю, 13 квітня, близько 23:15 в Ушомирській громаді Житомирської області сталася аварія за участю гужового транспорту

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що 57-річна місцева жителька, рухаючись гужовим возом, не впоралась із керуванням та з'їхала за межі проїзної частини, де сталося зіткнення з електроопорою. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Наразі слідчі поліції розпочали досудове розслідування та з'ясовують обставини події.

Правоохоронці закликають водіїв гужового транспорту бути відповідальними та дбати про безпеку на дорозі, особливо в темну пору доби.

У Нацполіції наголошують, що гужовий віз повинен бути обладнаний світлоповертачами: спереду білого кольору, ззаду – червоного.

Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості необхідно увімкнути ліхтарі: спереду – білого кольору, ззаду – червоного кольору, що встановлюються з лівого боку воза.

Нагадаємо, на Житомирщині лоб у лоб зіткнулися легковики, загинула жінка, троє постраждалих.

Раніше повідомялося, що у Києві маршрутка з пасажирами влетіла в автоцистерну.