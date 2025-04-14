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14 апреля 2025, 18:20

Смертельное ДТП с двумя погибшими на Волыни: как наказали водителя

14 апреля 2025, 18:20
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Фото: прокуратура
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На Волыни получил судебный приговор водитель, повлекший смертельное ДТП. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Жителя Ивано-Франковской области признали виновным в нарушении ПДД, которое привело к смертельному ДТП. 61-летний мужчина приговорен к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Сама авария произошла летом 2024 года. Водитель был за рулем Mercedes Benz, и двигался по автодороге между селами Скобелка и Терешковцы Луцкого района. Когда он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате ДТП 36-летний пассажир авто погиб на месте. 55-летний водитель ВАЗ через несколько дней скончался в больнице.

Напомним, ранее произошло смертельное ДТП в Киевской области. Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, уехал на обочину и влетел в дерево. В результате аварии 37-летний мужчина погиб.

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