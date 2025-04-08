Водій рейсового автобусу намагався провезти контрабанду на понад мільйон
Викрили водія рейсового автобуса. Він хотів приховати від прикордонників контрабанду на велику суму
Про це повідомляє Волинська прокуратура, передає RegioNews.
Правоохоронці викрили 48-річного водія з Житомирської області. Він працює на рейсовому автобусі. Чоловік незаконно перемістив через кордон України з приховуванням від митного контролю рідини для електронних сигарет. Товару було на понад 1,6 мільйона гривень.
Контрабанду водій ховав у технологічних нішах автобуса. Проте прикордонники знайшли 4 400 упаковок рідин без марок та вилучили все.
Нагадаємо, раніше в Закарпатській області викрили жителя Київщини, який намагався провести через кордон партію смартфонів Apple на понад 9 мільйонів гривень.
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