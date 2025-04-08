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Викрили водія рейсового автобуса. Він хотів приховати від прикордонників контрабанду на велику суму

Про це повідомляє Волинська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 48-річного водія з Житомирської області. Він працює на рейсовому автобусі. Чоловік незаконно перемістив через кордон України з приховуванням від митного контролю рідини для електронних сигарет. Товару було на понад 1,6 мільйона гривень.

Контрабанду водій ховав у технологічних нішах автобуса. Проте прикордонники знайшли 4 400 упаковок рідин без марок та вилучили все.

Нагадаємо, раніше в Закарпатській області викрили жителя Київщини, який намагався провести через кордон партію смартфонів Apple на понад 9 мільйонів гривень.