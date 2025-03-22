фото: Держмитслужба

На Львівщині на кордоні з Польщею митники виявили у вантажівці з одягом приховану партію взуття

Про це передає RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

У пункт пропуску "Рава-Руська – Хребенне" із Польщі прибула вантажівка DAF під керуванням 32-річного жителя Львівщини. Чоловік перевозив комерційний вантаж – новий одяг на адресу одного з київських підприємств, про що зазначалось у декларації.

Проте під час огляду вантажівки за допомогою скануючої системи митники виявили аномальне завантаження. Як виявилось, серед задекларованого одягу були 20 ящиків із прихованим взуттям.

За попередніми оцінками, вартість 200 пар нового взуття становить 500 тисяч гривень.

За цим фактом складений протокол про порушення митних прави.

Нагадаємо, раніше київські митники завадили незаконному відправленню до США опудал двох папуг – какаду і ара, а також крука, встановленого на черепі вовка.