На Львівщині викрили спробу контрабанди деревини на понад мільйон гривень
У Львівській області викрили підприємця з Тернопільщини, який намагався вивезти деревину за підробленими документами
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Приватний підприємець планував продати компанії у Нідерландах свіжозрубану деревину невідомого походження під виглядом товару, придбаного минулого року.
За поданим сертифікатом товар був виготовлений з лісопродукції червня-липня 2024 року. Однак під час митного контролю у пункті пропуску "Краківець – Корчова" вдалося встановити, що деревина має вологість свіжозрубаної.
Працівники БЕБ задокументували факт незаконного вивезення 21 м³ обрізних дубових пиломатеріалів та вилучили вантажівку. Сума завданих бюджету збитків становить понад 1 млн грн.
Триває досудове розслідування. Призначена низка судових експертиз.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, про на Волині "чорні лісоруби" вирубили дерев на понад 6 мільйонів.