фото: БЕБ

У Львівській області викрили підприємця з Тернопільщини, який намагався вивезти деревину за підробленими документами

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Приватний підприємець планував продати компанії у Нідерландах свіжозрубану деревину невідомого походження під виглядом товару, придбаного минулого року.

За поданим сертифікатом товар був виготовлений з лісопродукції червня-липня 2024 року. Однак під час митного контролю у пункті пропуску "Краківець – Корчова" вдалося встановити, що деревина має вологість свіжозрубаної.

Працівники БЕБ задокументували факт незаконного вивезення 21 м³ обрізних дубових пиломатеріалів та вилучили вантажівку. Сума завданих бюджету збитків становить понад 1 млн грн.

Триває досудове розслідування. Призначена низка судових експертиз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, про на Волині "чорні лісоруби" вирубили дерев на понад 6 мільйонів.