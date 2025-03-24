На Волині підліток задля розваги стріляв по собаках із пневматичного пістолета

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У Ковелі Волинської області неповнолітній юнак задля розваги два дні стріляв із пневматичного пістолета по бродячих собаках

Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на постанову Ковельського районного суду, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 3 та 4 січня цього року.

Про хулігана поліцейським повідомили очевидці. Порушника вдалося розшукати.

Після опитування неповнолітнього та свідків правоохоронці склали на батька порушника протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Чоловік декілька разів не з'являвся на судові засідання, тож справу розглядали без його участі.

Суддя визнав батька винним у невиконанні батьківських обов’язків і призначив штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, на Київщині жінка побила собаку сокирою. Поліція відкрила кримінальну справу.

У Києві судитимуть 30-річного чоловіка, який знущався над собакою, змушуючи її їсти власні фекалії та завдаючи побоїв.